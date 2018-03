Jasper Kick gaat voor 'triple' met HIJS Hokij: 'We zijn zó gretig'

DEN HAAG - De ijshockeyers van HIJS Hokij staan op de drempel van een historische prestatie. Na de nationale beker en het landskampioenschap kunnen ze de 'triple' compleet maken. Dan moeten de Hagenaars ten koste van Unis Flyers uit Heerenveen ook de Beneliga zien te winnen. 'Wij zijn de favoriet', erkent Jasper Kick van HIJS in TV West Sport.

'Of dat lastig is? De druk ligt momenteel wel bij ons. Maar aan de andere kant: wij hebben al twee prijzen, vergeet het niet. De druk ligt ook bij Heerenveen, want die hebben nog niks gewonnen.'

De finale, die volgens een best-of-3-serie wordt gespeeld, begint vrijdagavond om 20.30 in De Uithof. 'Aan het begin van het seizoen had ik getekend voor twee prijzen, nu hebben we er al twee. We zijn zó gretig om die derde ook te pakken. Maar we moeten Heerenveen niet onderschatten, ondanks dat we al een paar keer van ze hebben gewonnen.'

