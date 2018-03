Buurt wil geen hostel in centrum Leiden

LEIDEN - In het centrum van Leiden zou een hostel met 92 bedden voor jongeren moeten komen. De plannen liggen er al en de gemeente heeft de vergunning al verleend. Maar omwonenden zien de plannen helemaal niet zitten en maken nu bezwaar tegen die vergunning, want ze zijn bang voor overlast.

Het hostel zou in de driehoek van de Steenschuur, Garenmarkt en Levendaal moeten komen, in een aantal panden die met elkaar verbonden zijn. De buurt denk dat zoveel jongeren bij elkaar te veel overlast zal geven. Want voor hun vertier zullen ze naar buiten moeten.

‘Wij denken dat dat heel veel praten, roken en drinken oplevert’, zegt buurtbewoner Jan Pieters. ‘Ze zullen naar het Van der Werffpark gaan, wat nu al erg druk is. Je kan dat op je vingers natellen.’

Buurt wordt kermisattractie

Maar op straat is niet iedereen het daarmee eens. Een vrouw uit Californië die hier tijdelijk woont zegt: ‘Ik denk dat dit een prachtige stad is voor jongeren om Nederland te ontdekken. Ik denk niet dat je er bij voorbaat al vanuit moet gaan dat jongeren luidruchtig zijn.’

Maar de buurt heeft nog een argument: de binnenstad zou teveel een kermisattractie worden waar steeds minder plek is om te wonen. ‘Voor de gemeente is dit een klein project, maar zo komen er steeds meer. Je ziet dat daardoor steeds meer bewoners worden weggedrukt uit de binnenstad.’ Pieters vindt dan ook dat het pand beter omgebouwd kan worden tot een aantal betaalbare woningen. De exploitant van het hostel wil in deze fase nog niet reageren op de commotie in de buurt.

