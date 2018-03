Deel dit artikel:











Weet je nog niet wat je moet stemmen? Kom naar het Haags lijsttrekkersdebat van Omroep West! Karsten Klein (CDA) en Richard de Mos (Groep de Mos) in de studio van Radio West. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Weet je nog niet op wie je moet stemmen op 21 maart? Of zoek je nog bevestiging van je keuze? Kom dan naar het Haags Lijsttrekkersdebat in het Paard in Den Haag. Het debat wordt op zondag 18 maart opgenomen en op maandag 19 maart uitgezonden op Radio- en TV West.

Aan de hand van vier stellingen gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat. Thema's als goedkopere woningen, betaald parkeren en veiligheid komen aan de orde. Ook het publiek mag stemmen om te laten weten wat zij vinden. Kom dus op zondag naar 't Paard aan de Prinsegracht in Den Haag. Het debat begint om 16.00 uur. Je bent welkom vanaf 15.15 uur. Of meld je aan via publiek@omroepwest.nl.