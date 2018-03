Deel dit artikel:











Nationale Pannenkoekendag zorgt voor verbinding tussen jong en oud Pannenkoek | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Basisschoolleerlingen van O.B.S. Houtwijk in Den Haag bakten vrijdagochtend honderden pannenkoeken voor hun opa, oma of een andere ouder tijdens de twaalfde editie van Nationale Pannenkoekdag. Het pannenkoeken bakken heeft als doel om ouderen in het zonnetje te zetten.

'Wij doen al tien jaar hieraan mee', zegt directeur Karen Weijermans. De bedoeling is om ouderen uit hun isolement te trekken. De voorgaande jaren hebben wij pannenkoeken gebakken voor ouderen uit een verzorgingstehuis. Dit jaar bakken wij voor de opa's en oma's van de leerlingen, want zij zien ze graag ook op school'. Voor leerling Taoufik is het vandaag dubbel feest. 'Ik ben vandaag 12 jaar geworden', zegt hij. Of hij het erg vindt om op zijn verjaardag pannenkoeken te bakken schudt hij nee met zijn hoofd. 'Toen ik het hoorde was ik helemaal blij'. Of hij ook een pannenkoekentaart krijgt weet hij nog niet, dat is een verrassing.