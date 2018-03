Vuurwerk verwacht bij derby tussen Rijnsburgse Boys en Katwijk: 'Hier doe je het voor'

REGIO - Eerherstel is het codewoord voorafgaand aan de kraker tussen Rijnsburgse Boys en Katwijk in de tweede divisie. Waar de koploper zich na het gelijkspel tegen AFC (2-2) niet opnieuw puntenverlies kan veroorloven, zijn de thuisspelende Rijnsburgers zaterdag uit op revanche. Begin oktober kregen 'de Uien' met 5-0 op de broek bij Katwijk.

Het verlies in die vorige derby kwam hard aan in het Rijnsburgse kamp. 'Ik heb met pijn in mijn ogen staan kijken', aldus aanvoerder Wesley Goeman, die destijds geblesseerd was. 'We gingen er in de tweede helft zwaar af. Dat zit nog wel in ons achterhoofd.'

'Ik denk dat het één van onze betere wedstrijden was', reageert Robbert Susan, de captain van Katwijk. 'Dit zijn de potjes waarvoor je het doet.' Koste wat kost willen de Katwijkers voorkomen dat ze voor de vierde keer dit kalenderjaar punten verspelen. Op de afsluitende training voor het duel in Rijnsburg staken supporters van Katwijk de spelers met fraai vuurwerk een hart onder de riem.



Draad oppakken

Susan: 'Het is ook niet gek dat we nu eens een keer wat punten verspelen of dat het wat stroever loopt. Maar we zullen de draad moeten oppakken en vol gas naar de eindstreep toe gaan.' Maar hoe? 'Je moet zelfvertrouwen hebben', zegt coach Jack van der Berg, opvolger van de vorige maand vertrokken Dick Schreuder. 'We staan bovenaan en we hebben genoeg goeie spelers.'

Voor de collega-trainer Pieter Mulders kwam de zege bij De Dijk (0-3) afgelopen zaterdag als geroepen. Tot dat moment had Rijnsburgse Boys in 2018 nog niet gewonnen. 'Dat doet natuurlijk pijn. Helemaal omdat je daarvoor een goede reeks had', merkt Mulders op. 'Je zag zaterdag ook de ontlading bij de spelers na de wedstrijd. Ze waren al meteen bezig met Katwijk. Dat is alleen maar goed om te zien.'

