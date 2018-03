Deel dit artikel:











Opstelling ADO: Asmelash en Goppel in basiself tegen Excelsior Hennos Asmelash tijdens een oefenduel met Excelsior in augustus. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Hennos Asmelash (18) geldt vrijdagavond als grootste verrassing in de basisopstelling van ADO Den Haag voor het uitduel met Excelsior. Hij neemt de rol van rechtsback over van Tyronne Ebuehi, die in de warming-up is afgehaakt. Thijmen Goppel krijgt als rechterspits de voorkeur boven Elson Hooi. Achterin kiest ADO-coach Groenendijk voor het centrale duo Nick Kuipers en Danny Bakker. Zij vervangen de geblesseerde Tom Beugelsdijk en de geschorste Wilfried Kanon. Daardoor komt er op het middenveld een plekje vrij voor Donny Gorter.

Bij ADO is rechtsback Tyronne Ebuehi ondanks liesklachten fit genoeg om te starten. In het elftal van Excelsior vervangt Anouar Hadouir de geschorste voormalig ADO-spits Mike van Duinen. ADO staat op de achtste plaats in de eredivisie met 36 punten, Excelsior is de nummer tien met 35 punten. Beide clubs doen volop mee in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud, Koolwijk; Garcia, Hadouir, Bruins. Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Asmelash, N. Kuipers, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati, Gorter; Goppel, Johnsen, Falkenburg. Mis niks van Excelsior - ADO Den Haag De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen het commentaar. Ook via de socials (Twitter, Facebook en Instagram) van Omroep West Sport mis je niets.