LIVEBLOG: Excelsior - ADO Den Haag Erik Falkenburg in duel met Hagenaar Hicham Faik tijdens ADO - Excelsior. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - In speelronde 28 van de eredivisie staan Excelsior en ADO Den Haag vrijdagavond tegenover elkaar. De nummer 8 op bezoek bij de nummer 10, twee teams die dit seizoen verrassend sterk presteren. Aftrap is om 20.00 uur in Rotterdam. Alles over de wedstrijd volg je via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.