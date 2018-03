‘Bouwen in de polder laatste redmiddel in Alphen aan den Rijn’

ALPHEN AAN DEN RIJN - De VVD in Alphen aan den Rijn vindt het geen probleem om woningen te bouwen in de groene polder. De PvdA is voorzichtiger. Lijsttrekker Bernadette Wolders wil eerst naar andere opties kijken, zoals bouwen in de kleinere kernen van de gemeente. Dat blijkt uit het verkiezingsdebat in restaurant Trots op Radio West.

Alphen aan den Rijn is volgens het huidige college in 2025 volgebouwd. Maar waar moet er daarna gebouwd worden? Het is één van de belangrijkste verkiezingsthema’s in de gemeente. Voor de PvdA is bouwen in de polder een laatste redmiddel voor de gemeente. ‘We willen eerst kijken naar andere mogelijkheden. Het woningtekort is niet alleen een probleem voor Alphen Stad, maar er moet juist ook gekeken worden naar de kernen Hazerswoude, Boskoop en Zwammerdam. Om de voorzieningen in die kernen overeind te houden, moet daar juist naar woningbouw worden gekeken’, zegt PvdA-lijsttrekker Bernadette Wolders.



Gnephoek

Anouk Noordermeer van de Alphense VVD is het daar niet mee eens. ‘Ik denk dat we dan de kernen overspoelen. Mensen in Zwammerdam zitten daar echt niet op te wachten.’ Ze noemt de Gnephoek als goede bouwlocatie. Wolders noemt het een ‘prachtig mooi gebied’, maar dat kan Noordermeer niet beamen. ‘Als we er iets bouwen, kan het wel ontzettend mooi worden.’

Ook André de Jeu van Nieuw Elan kijkt naar de Gnephoek als mogelijke bouwlocatie, maar wil niet het groen aantasten. ‘De gemeente is nu al eigenaar van de oude bakkerij Visser, aan de rand van de Gnephoek. Daar kunnen we alvast beginnen met bouwen. Het is belangrijk dat we nu beginnen, want anders zijn we te laat en trekken de jongeren weg uit Alphen.’

Toch moet er ook gekeken worden naar het centrum van Alphen, vindt CDA-lijsttrekker Marjon Verkleij. ‘Je kan zeker de hoogte ingaan. We zullen in de toekomst meer 75-plussers krijgen, die helemaal niet zitten te wachten op een tuintje achter hun huis. Die willen veel liever een appartementje in het centrum.’



‘Niet op de kast laten jagen’

Harre van der Nat denkt als enige deelnemer in het debat dat de groei mee zal vallen. ‘De SP is niet een partij die graag meeloopt aan de hand van projectontwikkelaars. Die azen al 20 jaar op de Gnephoek, zegt Harre van der Nat. Volgens hem komt er vanaf 2030 een stagnatie in de enorme groei. ‘Dus het is helemaal niet nodig om je zo op de kast te laten jagen.’

