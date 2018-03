Bjorn Johnsen kopt en schiet ADO naar overwinning op Excelsior

DEN HAAG - Niet voor het eerst dit seizoen heeft Bjorn Johnsen laten zien dat hij goud waard is voor ADO Den Haag. De clubtopscorer maakte vrijdagavond met een rake kopbal en een van richting veranderd schot eigenhandig een 1-0 achterstand ongedaan op bezoek bij Excelsior: 1-2. ADO blijft volop meedoen in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

De ploeg van trainer Fons Groenendijk pakte met het nodige fortuin de winst. De thuisclub stond in Rotterdam halverwege op voorsprong dankzij een doelpunt van Milan Massop, maar twee treffers van Johnsen bezorgden ADO de zege. Bij beide goals kreeg de Noorse spits hulp van een speler van Excelsior.

Na twee nederlagen op rij, tegen Sparta Rotterdam en NAC Breda, wist de Haagse formatie de achtste plek op de ranglijst te verstevigen. De kans is groot dat die positie na 34 speelronden recht geeft op deelname aan de play-offs. Excelsior, dat ook stiekem droomt van Europa, zag de achterstand op ADO oplopen tot vier punten.

'We gaan Europa in!'

Massop kopte halverwege de eerste helft uit een hoekschop al zijn vijfde seizoenstreffer binnen (1-0). 'We gaan Europa in!', schalde ineens door het kleine stadion in Kralingen. ADO had voor de rust weinig in te brengen, maar was in de tweede helft veel gevaarlijker.

In de 52ste minuut belandde een voorzet van Nasser El Khayati via de rug van Hicham Faik op de paal, waarna Johnson de rebound inkopte. De Noor besloot tien minuten voor tijd maar eens uit te halen en zag de bal via het uitgestoken been van Wout Faes over keeper Theo Zwarthoed vliegen. Kort daarna schoot Ali Messaoud aan de andere kant op de lat.

1-0 Massop (26'), 1-1 Johnsen (52'), 1-2 Johnsen (79')

Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud (Fortes, 83'), Koolwijk; Garcia, Hadouir (Vermeulen, 65'), Bruins

ADO Den Haag: Zwinkels; Asmelash (Hooi, 76'), N. Kuipers, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati (B. Kuipers, 85'), Gorter; Goppel, Johnsen, Falkenburg (Lorenzen), 90+3')

Gele kaarten: Messaoud, Faes (Excelsior), N. Kuipers (ADO Den Haag)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Mulder

Toeschouwers: 4400 (Van Donge & De Roo Stadion, Rotterdam)