ADO-talenten Asmelash en Goppel grijpen hun kans: 'Geduld is een schone zaak' Thijmen Goppel glipt langs Excelsior-speler Luigi Bruins. (Foto: Soccrates Images) Hennos Asmelash in actie tijdens Excelsior - ADO. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De 18-jarige Hennos Asmelash maakte tegen Excelsior (1-2) zijn basisdebuut. 'Geduld is een schone zaak. Het is lekker om te spelen', aldus de debutant, die in de warming-up werd aangewezen als vervanger voor de niet fitte rechtsback Tyronne Ebuehi.

Thijmen Goppel, die rechts voorin de voorkeur kreeg boven Elson Hooi, ging tegen Excelsior weer als de brandweer en kreeg een boost van de meegereisde ADO-supporters. 'Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Na de 1-1 dacht ik: we gaan met z'n allen voor de 2-1. Het publiek verdient ook een compliment.'

