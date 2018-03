Deel dit artikel:











'Golden boy' Johnsen wil meer met ADO: 'Nu ook play-offs Europees voetbal halen' Bjorn Johnsen gaat voorop in de feestvreugde na het duel met Excelsior. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Bjorn Johnsen was in Rotterdam van grote waarde met zijn twee doelpunten tegen Excelsior. Hij hielp ADO Den Haag in de tweede helft aan een 2-1 overwinning. 'Nu hoop ik op meer', zegt de Noor tegen Omroep West.

Na een matige eerste helft van de Haagse ploeg kwam ADO goed terug na de thee. 'We probeerden de tweede helft hoger druk te zetten en harder te vechten. We kregen meer kansen dan in de eerste helft, met een bal van Falkenburg op de paal en de twee kansen van mij die er gelukkig in gingen.' 'Als ik de kans heb om te schieten, dan schiet ik', vervolgt Johnsen. 'Soms gaan ze erin, soms niet, maar ik ben blij met de drie punten', aldus de blije spits van ADO, die op gouden voetbalschoenen speelt.

Effectief 'Vandaag had ik meer dan normaal het gevoel dat ik in de zestien moest zijn, dus probeerde ik daar zoveel mogelijk te zijn. Ik ben effectief en ik hoop nu ook op meer, voor wat betreft de play offs', zegt de spits, die nu op een totaal van twaalf treffers staat. Eén minder dan de topscorers van de eredivisie, Herving Lozano (PSV) en Fran Sol (Willem II). De komende week zit Johnsen bij de selectie van Noorwegen voor de oefeninterlands tegen Australië en Albanië. Johnsen kwam tot op heden tot twee interlands. Daarin wist hij nog niet te scoren.