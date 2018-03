IJshockeyers van HIJS openen finale Beneliga met overwinning

De spelers van HIJS Hokij vieren een treffer in de bekerfinale tegen Unis Flyers. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De ijshockers van HIJS Hokij hebben een eerste stap gezet op weg naar het winnen van de 'triple'. In een volgepakte Uithof werd vrijdagavond het eerste duel van de Beneliga-finale gewonnen. Unis Flyers moest met 4-2 buigen voor de Haagse bekerwinnaar én landskampioen.

Komende zondag wordt in Heerenveen wedstrijd twee van de best-of-5-serie gespeeld. De derde ontmoeting is dinsdag in Den Haag. Mocht het na drie duels nog niet beslist zijn, dan treffen beide teams elkaar volgend weekend weer.

