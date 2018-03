Deel dit artikel:











22-jarige Hagenaar gewond bij vechtpartij op Grote Marktstraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een 22-jarige Hagenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een vechtpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag. Bij de ruzie werd ook een mes gebruikt. Of het slachtoffer daardoor gewond raakte, is niet bekendgemaakt. Twee Hagenaars van 17 en 18 jaar zijn aangehouden.

De hulpdiensten werden rond 00.30 uur opgereoepen omdat er een grote vechtpartij gaande was. Surveillerende agenten gingen op de melding af en ze vonden de 22-jarige jongen. Hij was gewond aan zijn gezicht en hand. De verdachten zijn later in de omgeving aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.