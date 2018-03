Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Lau Mazirellaan in Den Haag stond in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in brand. Op foto's is te zien dat na de brand van de auto niet veel meer over was.

De hulpdiensten werden rond 13.45 uur gealarmeerd. Of de brand is aangestoken, is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.