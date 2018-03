Deel dit artikel:











Inbreker aangehouden in Naaldwijk Foto: John van der Tol

NAALDWIJK - In Naaldwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die even ervoor had geprobeerd in te breken in een woning aan de Gerberalaan.

De politie was gewaarschuwd door een getuige die opmerkte dat iemand probeerde in te breken. Agenten zagen daarna twee mannen wegrennen. Een van hen had een breekijzer bij zich. Een man die zich in een tuin had verstopt meldde zich direct toen hij zag dat de politie een hond wilde inzetten. Hij kwam met zijn handen omhoog de tuin uitlopen. Het gaat om een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Voor zover bekend is de andere persoon die wegrende niet aangehouden.