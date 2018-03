Deel dit artikel:











Zwembad ontruimd in Pijnacker; reden onduidelijk (Foto: Frank van Deutekom)

PIJNACKER - Zwembad De Viergang in Pijnacker is zaterdagochtend ontruimd. De reden van de ontruiming is onduidelijk. Er kwamen geen hulpdiensten naar het zwembad toe.

Volgens een medewerker van Omroep West werd op het moment van de ontruiming zwemles gegeven. De kinderen moesten snel het bad uit en zich omkleden. Iedereen liep volgens de medewerker heel ordelijk naar buiten en er was geen paniek. Het zwembad wil niet zeggen of het bad nog steeds is ontruimd en waarom iedereen het pand moest verlaten.