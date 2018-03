Deel dit artikel:











Auto belandt in water bij Nieuwerbrug (Foto: MediaTV)

NIEUWERBRUG - Een auto is zaterdagmiddag in een sloot beland in Nieuwerbrug. Een inzittende kon zelf uit de auto komen. Een ander moest door de brandweer worden bevrijd.

Het slachtoffer dat moest worden bevrijd zat klem. De auto moest worden opengeknipt om de persoon te bevrijden. Of het slachtoffer naar het ziekenhuis moest, wist een woordvoerder van de brandweer niet.