Pauline Krikke genomineerd voor Duidelijketaalprijs 2018 (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke is genomineerd voor de Duidelijketaalprijs van het Taalcentrum-VU. De prijs wordt elk jaar toegekend aan een kandidaat in een beroepsgroep. Deze keer is er een aantal burgemeesters genomineerd.

Het is de tiende keer dat de Duidelijketaalprijs wordt uitgereikt. Een onderzoeksjury heeft uit een longlist van burgemeesters van de 25 grootste gemeenten van Nederland acht kandidaten geselecteerd. De genomineerden naast Krikke zijn Paul Depla (Breda), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Jan van Zanen (Utrecht), John Jorritsma (Eindhoven), Hubert Bruls (Nijmegen), Onno van Veldhuizen (Enschede) en Ahmed Marcouch (Arnhem). De jury, onder leiding van universitair docent aan de VU Camiel Beukeboom, bepaalt wie de winnaar wordt. In mei wordt bekendgemaakt wie heeft gewonnen.

Duidelijk taalgebruik De winnaar moet een boodschap duidelijk kunnen overbrengen op een groot publiek. Eerdere winnaars waren Alexander Pechtold, Mark van Bommel, Anita Witzier, Wim Anker, Jeroen Dijsselbloem (voor zijn Engels), Michel Mulder, Marco Verhoef, Bas Haring en Fidan Ekiz.