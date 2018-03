Deel dit artikel:











Snowboardster Michelle Dekker achtste bij seizoensafsluiter Michelle Dekker tijdens de World Cup 2017 in Bad Gastein. (Foto: Miha Matavz)

ZOETERMEER - Snowboardster Michelle Dekker is bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Winterberg op de parallelslalom als achtste geëindigd. In de kwartfinale tegen de Poolse Aleksandra Krol liep de Zoetermeerse tegen een diskwalificatie op. Daarvoor had ze de Duitse Cheyenne Loch uitgeschakeld.

Met de 320 verdiende punten in Winterberg werd Dekker negende in de eindrangschikking die over slechts drie wedstrijden ging. De Russische Ekaterina Toedegesjeva won het klassement.