Laatste overlevende (93) Slag in Javazee overleden Felix Jans (l) (Foto: ANP)

DEN HAAG - In Den Haag is Felix Jans, voor zover bekend de laatste Nederlandse overlevende van de Slag in de Javazee (1942), overleden. Dat meldt de website Indisch4ever, die schrijft over voormalig Nederlands-Indië en Indonesië gerelateerde onderwerpen.

Bij de slag waarmee de geallieerden hoopten een Japanse invasievloot tegen te houden en zo een aanval op Java te voorkomen, voer Jans op de torpedojager Hr. Ms. Kortenaar als matroos der derde klasse, schrijft de NOS. Toen de Kortenaar zonk na een Japanse voltreffer, klampte Jans zich vast aan een reddingsboei en kon hij zich een nacht lang in leven houden tot de Britse marine hem uit zee viste. 'Meneer Jans, wij zijn ontzettend blij dat u bij ons bent vandaag. Uw verhaal inspireert van A tot Z. U toonde een ongelooflijke veerkracht. En juist door te verhalen over toen, over u en uw kameraden, worden we ons steeds weer bewust van de volle omvang van die gebeurtenissen én de betekenis daarvan voor nu', zei Jeanine Hennis-Plasschaert, de toenmalige minister van Defensie, vorig jaar tijdens een herdenkingsbijeenkomst waar Jans ook bij was.

915 marinemannen omgekomen Van de 151 man aan boord van de Kortenaar verdronken er zo'n vijftig. De Slag in de Javazee kostte 915 Nederlandse marinemannen het leven, onder wie meer dan tweehonderd Indisch-Nederlandse militairen. Later in de oorlog stuurde de Japanse bezetter Jans naar Thailand om te werken aan de Birmaspoorlijn. Ook die ontberingen wist hij te overleven. Na de oorlog kwam hij naar Nederland en ging daar voor defensie werken. LEES OOK:

