'Goudhaantje' Marciano Mengerink schiet Katwijk naar winst in burenruzie Katwijk-spits Marciano Mengerink na de winnende goal (foto: Orange Pictures)

REGIO - De voetbalderby tussen Rijnsburgse Boys en Katwijk was zaterdagmiddag spannend en leek lange tijd geen winnaar te krijgen. Totdat Marciano Mengerink in de slotfase deed wat hij eerder dit seizoen ook al flikte: scoren in de extremis. De goaltjesdief voorkwam met een late goal dat Katwijk punten verspeelde in de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie.

Mengerink bracht Katwijk in een heerlijke beginfase vol sfeer al aan de leiding. Na een actie van Frank Tervoert kon de spits eenvoudig binnentikken. De Katwijkse voorsprong was alleen van erg korte duur. Nog geen minuut later stelde Jeffrey Jongeneelen, oud-Katwijker, namens Rijnsburg orde op zaken door de 1-1 binnen te schieten. Het betekende heerlijke start van een mooie voetbalmiddag, maar het mooie randje verdween echter twintig minuten na de rust, toen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Scheidsrechter De Winter legde het spel tien minuten stil. Toen de boel gesust was, werd het duel hervat.

Blessuretijd De ongeregeldheden deden het spel helaas niet veel goeds. Zowel Rijnsburg als Katwijk kreeg weinig grip meer op het spel. Een puntendeling leek aanstaande, totdat Mengerink in de blessuretijd alsnog de 1-2 binnenschoot en zo averij in de titelstrijd voorkwam. Katwijk blijft met 58 punten de koploper van de tweede divisie. Naaste belager Kozakken Boys maakte ook geen fout. De Werkendammers wonnen met 1-0 van Excelsior Maassluis en blijven daardoor de nummer twee van de competitie. Kozakken Boys heeft zes punten minder en ook een wedstrijd minder gespeeld dan Katwijk. Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Katwijk 1-2 (1-1): 0-1 Mengerink, 1-1 Jongeneelen, 1-2 Mengerink