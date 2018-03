FC Lisse boekt belangrijke zege tegen directe concurrent De Dijk

LISSE - FC Lisse heeft in de strijd om het lijfsbehoud in de tweede divisie belangrijke zaken gedaan. Onder toeziend oog van interim-trainer Arno Lancel, die de honneurs waarnam van de geschorste Robbert de Ruiter, deed FC Lisse niet aan klantenbinding, maar won het wel met 3-0 van directe concurrent De Dijk.

Voor het eigen publiek kwam Lisse in de beginfase van het duel nog goed weg. De bezoekers uit Amsterdam troffen na twee minuten spelen al het houtwerk. De paal stond een treffer in de weg. Martin van Eeuwijk zorgde namens de Lissenaren in de eerste helft voor het meeste gevaar, maar doelpunten bleven uit.

In de tweede helft kon er wel gejuicht worden, door FC Lisse, dat via een benutte strafschop van Van Eeuwijk aan de leiding kwam. De bevrijdende tweede Lissese treffer kwam niet veel later van de voet van Justin Valk. Rowdy van der Putten bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.



Ranglijst

Door de winstpartij staat FC Lisse nu elfde op de ranglijst met 31 punten. FC Lienden en Jong Sparta hebben er evenveel vergaard.

Scoreverloop FC Lisse - De Dijk 3-0 (0-0): 1-0 Van Eeuwijk, 2-0 Valk, 3-0 Van der Putten