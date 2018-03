Uitstekende reeks Scheveningen komt ten einde, Quick Boys wint nipt

REGIO - Voor Scheveningen is er een einde gekomen aan de uitstekende reeks van maar liefst tien overwinningen op rij. De mannen van trainer John Blok verspeelden zaterdag op eigen veld punten tegen DVS '33 Ermelo. De 'Schollenkoppen' verloren met minimale cijfers, 0-1.

Op slag van rust tekende Coen Vloedgraven voor de enige treffer van de middag. De bezoekers uit Ermelo kregen in de tweede helft kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de bal ging er niet in. Scheveningen kon maar weinig creëren en ging daardoor voor het eerst sinds november vorig jaar onderuit.

Quick Boys leek tegen ODIN '59 niet verder dan een doelpuntloze remise te komen, maar in de slotfase trokken de Katwijkers alsnog de drie punten over de streep. Diep in de blessuretijd kroonde Jesse van Nieuwkerk zich tot matchwinner, nadat de aanvaller een vrije trap van Vlatko Lazic binnenkopte.

0-1 Vloedgraven

Scoreverloop Quick Boys - ODIN '59 1-0 (0-0): 1-0 Van Nieuwkerk