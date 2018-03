Deel dit artikel:











Nieuw scheepsmodel voor Scheveningse ouderen (Foto: Cardia)

DEN HAAG - In serviceflat De Thuishaven in Scheveningen is zaterdag een nieuw model van een bomschuit onthuld. Begin januari werd het scheepsmodel 'de Scheveningen 366' afgebrand teruggevonden, nadat het in november was gestolen.

De replica van een bomschuit is een begrip in Scheveningen en hoorde bij het woonzorgcentrum. Al jaren stond het in de gemeenschappelijke ruimte. De replica werd gemaakt door Willem van der Harst, die in 1941 overleed. Nadat het model was gestolen en afgebrand zei wethouder Karsten Klein (CDA) dat het zou worden hersteld of nagebouwd. Samen met Muzee Scheveningen, de gemeente Den Haag en Stichting Bejaardenhuisvesting is nu dus een plaatsvervangend scheepsmodel gevonden.

Vitrine Het model komt te staan in een vitrinekast in de Thuiskamer, een gemeenschappelijke ruimte waar onder meer een restaurant zit. LEES OOK:

Scheveningse ouderen geschokt door verwoesting van gestolen scheepsmodel

Wethouder Klein schiet te hulp: scheepsmodel wordt gerestaureerd of hersteld