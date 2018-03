Deel dit artikel:











Gesprongen waterleiding laat woonboot bijna zinken De brandweer pompt het water uit de woonboot. (Foto: AS Media)

RIJNSBURG - Een woonboot aan het Moleneind in Rijnsburg is zaterdagmiddag vol water gelopen, nadat een waterleiding was gesprongen. De boot begon daardoor te zinken.

De brandweer heeft de watertoevoer afgesloten en het water uit de boot gepompt. Daardoor kon worden voorkomen dat de woonboot helemaal zonk.