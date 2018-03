Wijsmuller: Onze achterban houdt van cultuur en gaat dus niet naar Groep de Mos

DEN HAAG - Er is geen sprake van dat de achterban van de Haagse Stadspartij bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de Groep de Mos gaat steunen. ‘Onze achterban kiest niet voor de auto, maar voor cultuur. Dus dat overstappen gaat nooit gebeuren’, aldus lijstrekker Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij reageert daarmee op het interview van Richard de Mos van Groep de Mos in de talkshow FRITS! van Omroep West.

'Wijsmuller bouwt als wethouder het cultuurcomplex, iets waar hij voor de verkiezingen van 2014 tegen gevochten heeft. Daar hebben mensen in de stad tabak van en zijn achterban stapt over naar ons’, aldus De Mos in het interview.

De lijsttrekker van de HSP wijst er echter op dat het Onderwijs- en Cultuurcentrum dat nu in het centrum van de stad verrijst, totaal niet lijkt op het oude plan. ‘Dat is toch echt van tafel’, stelt hij in het campagnepand aan de Grote Marktstraat. In dat rijksmonument De Volharding is het op deze laatste zaterdag voor de verkiezingen druk. De lijsttrekker bereidt er een debat voor en beantwoordt tussendoor vragen van passanten. ‘Waarom moeten we op de HSP stemmen en niet op D66 of de PvdA?’, vraagt een stel. Wijsmuller wijst hen op de verschillen.



'Sta pal voor dit plan'

Om dan weer over te stappen op het Onderwijs- en Cultuurcentrum. ‘Er is ook een reden voor dat ik dit project ben gaan doen. Niemand durfde zijn vingers eraan te branden. Ik doe het wel en doe het goed. Met een groot Spuiplein, met sociale woningen er omheen. Ik vind dat er een goed cultureel hart voor de stad moet komen met cultuur voor iedereen. Daarom sta ik ook pal voor dit plan.’

De lijsttrekker van de HSP vindt ook dat De Mos geen recht van spreken heeft. In de nacht na de vorige gemeenteraadsverkiezingen stelde die namelijk dat er voor hem ‘geen breekpunten’ waren. ‘Hij had dat oude plan dus willen bouwen. Zulke dingen doet hij nu trouwens ook weer. Hij belooft aan iedereen gratis parkeerplekken. Maar ook dat is geen breekpunt.’



'Voorsorteren op coalitievorming'

Wijsmuller noemt het ook ‘opmerkelijk’ dat De Mos in de talkshow van Frits Huffnagel aan mocht schuiven. ‘Dat de lijstduwer van de VVD, de heer Frits, meneer De Mos op deze manier een podium biedt, toont toch aan dat de VVD en de Groep de Mos voorsorteren op coalitievorming. Daar is dit duidelijk een uiting van.’

