Meer partijen en organisaties doen aangifte tegen PVV

DEN HAAG - De groep partijen en organisaties die aangifte gaan doen tegen de PVV van Geert Wilders, is uitgebreid met de Partij van de Eenheid en de Federatie Islamitische Organisaties. Eerder kondigden de Haagse politieke partijen Islam Democraten en NIDA al aan dat ze zondag aangifte gaan doen. Ze vinden dat de PVV in een recent televisiespotje aanzet tot haat en geweld tegen moslims.

'De abjecte boodschap in het televisiespotje is zeer ernstig en gevaarlijk. Juist in een tijd waarin de moslimgemeenschap steeds vaker te maken heeft met fysiek geweld, brandstichtingen en bedreigingen van moskeeën. Dit kan en mag niet de norm zijn in dit land,' laten de partijen in een gezamenlijke verklaring weten.



'Eén vuist maken'

In het spotje, dat donderdag is gepubliceerd, geeft de PVV een opsomming van feiten waar de Islam volgens de partij voor staat: onder andere terreur, vrouwenhaat, homohaat, eerwraak en slavernij. Het filmpje eindigt met de tekst 'Islam is dodelijk', terwijl er bloed naar beneden druppelt.

'In een tijd waarin de moslimhaat salonfähig is geworden, is het van belang dat burgers, maatschappelijke organisaties en de politiek gezamenlijk ageren tegen elke vorm van intolerantie en onverdraagzaamheid. Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij-ontwrichtend.'

'Wij roepen alle politieke partijen in onze stad Den Haag en daarbuiten op om samen met ons één vuist te maken tegen intolerantie en moslimhaat', zeggen de initiatiefnemers van de aangifte. Daarom worden andere partijen opgeroepen om deel te nemen aan de aangifte. 'Moslimhaat moet een topprioriteit worden voor het nieuwe college in onze stad. De stad van Vrede & Recht dient een stad te zijn waar alle burgers in vrede en veiligheid kunnen deelnemen aan de samenleving.'



'Niemand zal me weerhouden'

Via Twitter laat Geert Wilders weten dat niemand hem zal weerhouden de waarheid over de Islam te verkondigen: 'Geen aangiften, geen doodsbedreigingen, geen Al Qaida, geen laffe collega-politici, geen moskee-verenigingen. Niemand. Nooit. De islam is een existentieel gevaar voor Nederland en onze vrijheid.'

De aangifte tegen de PVV zal zondag om 15.30 uur worden gedaan bij het politiebureau aan de De Heemstraat in Den Haag.

LEES OOK: Islam Democraten doet aangifte tegen Wilders en PVV