Yordi Teijsse loopt boos van veld na ruzie met Dirk Kuijt, topscorer wil weg bij Quick Boys

KATWIJK - Yordi Teijsse wil na dit seizoen weg bij Quick Boys. De spits is naar eigen zeggen ongelukkig bij Quick Boys en wil zijn doorlopende contract laten ontbinden. De Katwijkse derdedivisionist is daar volgens de 22-voudig doelpuntenmaker niet blij mee en ontloopt in de ogen van Teijsse het gesprek.

‘We moeten daar als volwassenen over praten maar dat gebeurt niet’, zegt Teijsse, die na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd van Quick Boys tegen ODIN ’59 zelf contact zocht met Omroep West om zijn verhaal te doen. 'Quick Boys heeft een heel hoge afkoopsom in mijn contract staan. Dat gaat geen club betalen.' Volgens Teijsse moet een andere amateurclub meer dan 40.000 euro betalen voor de topscorer. 'Dat is een jaarsalaris voor spelers’, zegt Teijsse daarover.

Een kwartier voor tijd bij Quick Boys - ODIN ’59 liep Teijsse boos van het veld. Dat gebeurde na een woordenwisseling met assistent-trainer Dirk Kuijt (Quick Boys). 'Bij een ingooi van ODIN ’59 sta ik de twee centrale verdedigers af te schermen en ik hoor van Dirk Kuijt: 'hey, ga eens een keer wat doen man!’, beweert Teijsse. ‘Ik was verbaasd en geschrokken. Ik loop rustig naar de dug-out toe en heb daar staan discussiëren. Ik zei tegen Dirk: 'wat is dit nou, dit is geen positieve benadering waar je het altijd over hebt'. Ik vind dit zo’n misplaatste opmerking, hier is meer aan de hand’, aldus Teijsse.



Katwijk of Kozakken Boys?

De topscorer van de derde divisie heeft het gevoel dat hij 'gezocht wordt' door Quick Boys, sinds hij een kleine maand geleden te kennen gaf te willen vertrekken. Er is meer aan de hand, stelt Teijsse. 'Het lijkt wel of ze proberen mij in een kwaad daglicht te stellen door zo’n reactie uit te lokken. Ze wisten dat ik dan de eer aan mijzelf zou houden', vervolgt Teijsse. 'Toen ik vroeg aan de trainer of hij me ging wisselen, antwoordde hij met ja. Dan hou ik de eer aan mezelf en loop ik van het veld af.'

Waarom Teijsse niet lekker in zijn vel zit, wil hij niet zeggen. 'Sinds het begin van het seizoen gebeuren er negatieve dingen. Ik ben een gevoelsmens en kan daar slecht mee omgaan. Ik probeer dat aan te geven en op het moment dat het echt negatief blijf, moet ik beslissingen nemen en knopen doorhakken.' Teijsse zegt al door meerdere clubs te zijn benaderd om volgend seizoen bij hen te komen spelen. Namen wil hij niet noemen. Alleen: 'Katwijk en Kozakken Boys zijn mooie clubs.'



Reactie Quick Boys

Quick Boys wil desgevraagd niet reageren op de uitspraken van Teijsse. Kort na afloop van de wedstrijd, nog voordat Teijsse op Radio West zijn beklag deed, zei Quick Boys-trainer Gert Aandewiel over de wissel van Teijsse: 'Er zijn bepaalde regels, normen en waarden die bij een club horen. Die zijn overschreden en als je dan ook vraagt om een wissel, dan is één en één twee.'

Aandewiel wil deze kwestie met Teijsse intern oplossen. Teijsse zelf heeft nog wel de intentie om het seizoen af te maken bij Quick Boys. 'Ik ben een winnaar, ik wil kampioen worden of promoveren met Quick Boys. Maar we moeten hier wel over kunnen praten en het positief benaderen. Iedereen wil het beste, op een goede manier dit bespreken en ons focussen op de promotie', besluit Teijsse.