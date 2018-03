Campagnevoerders delen de lente uit in snijdende kou

DEN HAAG - De laatste campagneloodjes voor de politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag. Tulpen, paaseitjes en suikerspinnen moeten de zwevende kiezers over de streep trekken. Maar of de kiezer zich echt laat paaien door deze cadeautjes? Zelfs de campagneteams twijfelen daar een beetje aan.

De campagnevoerders zijn niet te benijden. De gevoelstemperatuur is deze zaterdag ver onder nul en voorbijgangers geven de voorkeur aan doorlopen in plaats van stilstaan in de kou en naar campagnepraatjes te luisteren. 'Maar het is de afsluitende campagnedag, dus we doen het gewoon', zegt Hilbrand Nawijn van de gelijknamige partij op de verkiezingsmarkt in Zoetermeer.

'Door de kou treffen we veel mensen thuis om ze over onze plannen te vertellen', zegt Jacob van der Eijk van VVD Midden-Delfland. Hij heeft ervoor gekozen om in een woonwijk van Schipluiden te flyeren. Hier zouden veel VVD-stemmers wonen die vaak op een lokale partij stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 'Wij proberen ze over te halen dat niet te doen.'



Tassen met appeltjes

Westland Verstandig staat met tassen met appeltjes in het centrum van Honselersdijk. Ze proberen uit de koude wind te staan, maar daar lopen bar weinig voorbijgangers. 'Ze komen wel hoor', zegt een campagnelid.

Een eindje verderop staat de lokale LPF tulpen uit te delen. Tulpen lijken het favoriete uitdeelcadeautje bij vele partijen, omdat het de lente aankondigt. 'Maar wij delen hele bossen uit', roept een campagnevoerder van de LPF blij.