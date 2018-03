Politiebureau verandert in bouwmarkt na aanhouding gereedschapsdieven

DEN HAAG - Het lijkt wel een bouwmarkt, het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat in stadsdeel Loosduinen in Den Haag. Tientallen koffers met gereedschap staan opgestapeld tegen de muren. De spullen zijn gevonden bij een aantal invallen in Den Haag, nadat twee verdachten op heterdaad waren aangehouden toen ze inbraken in een auto.

Eén van de gedupeerden van de inbrekers is aannemer Kees Brolman uit Den Haag. Vorig weekend werd er ingebroken in zijn bestelbus die geparkeerd stond aan de Douzastraat. 'Dat was niet de eerste keer. In oktober was er ook al het nodige gestolen. In de nacht van zaterdag op zondag hebben ze opnieuw toegeslagen', zegt Brolman tegen Omroep West. Hij is voor 13.000 euro aan spullen kwijt.

Kees besluit om de volgende nacht zijn kleding aan te houden op het moment dat hij gaat slapen. 'Plotseling hoorde ik een klikje dat ik herkende als een geluid van mijn auto. Ik keek naar buiten en zag weer twee gasten bij mijn bus.' Hij bedenkt zich geen moment en rent op zijn sokken naar buiten. De inbrekers slaan meteen op de vlucht.



'Hou je niet lang vol'

Brolman gaat achter de mannen aan en hij krijgt er één te pakken, maar de dief weet zich los te rukken. 'Ik liep op mijn sokken. Dat hou je niet lang vol natuurlijk', lacht Kees. Als de politie arriveert, blijkt dat in buurt twee mannen zijn aangehouden die aan het signalement van de inbrekers voldoen. Kees hoort later dat de twee weer zijn vrijgelaten.

Of de inbrekers die nu door de politie op heterdaad zijn aangehouden, dezelfde zijn als die het gereedschap van Kees hebben gestolen, staat niet vast. Feit is wel dat hij een deel van zijn dure gereedschap terugvond op het politiebureau. 'Ik heb denk ik voor 8.000 euro aan spullen terug. Daar ben ik hartstikke blij mee. En gezien de grote hoeveelheid die er nog staat denk ik dat de politie wel 30 of 40 aannemers blij kan maken. Er moet voor zeker anderhalve ton aan spullen staan.'



Politie zoekt eigenaren

De politie is op zoek naar de eigenaren van al het gestolen gereedschap. Mensen die aangifte hebben gedaan van diefstal van gereedschap uit hun auto of bestelbus, worden verzocht om contact op te nemen met de recherche van bureau Loosduinen via het e-mailadres vvc.loosduinen@politie.nl. Aan de hand van een aangiftenummer kan dan worden uitgezocht welke spullen van wie zijn.

Wie ook slachtoffer is geworden en nog geen aangifte heeft gedaan van inbraak en gereedschapdiefstal, kan dat alsnog doen.