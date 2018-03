Komende nacht heeft Den Haag een nieuwe nachtburgemeester

DEN HAAG - Komende nacht wordt in het Paard bekend wie de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag wordt. Er zijn zeven kandidaten in de race om René Bom op te volgen, die stopt vanwege gezondheidsredenen.

Aan de hand van publieksstemmen en stemmen uit de Nachtraad wordt de winnaar gekozen. Voor de inhuldiging van de nieuwe nachtburgemeester door Pauline Krikke neemt René Bom officieel afscheid. Afgelopen week sprak Bas Muijs in Muijs in de Morgen op Radio West met alle zeven kandidaten.

Sjoerd van Schuylenburch zei zich in te willen zetten voor nieuw talent: 'De kleine jongetjes die nu achterin de club staan, zijn over tien jaar mainstream. Het is belangrijk om dat te waarborgen.' Stagemanager van het Paard Willem Verheij zegt 'veel ervaring' en 'kijk op de nacht' te hebben. 'Iedereen wil 's nachts een feestje bouwen.'



Samenwerking

De derde kandidaat is zanger Pat Smith. 'Er moet worden samengewerkt, en daar kan ik wat in betekenen', zegt hij. Volop campagne voeren heeft hij niet gedaan: 'Ik hang geen posters op. Het is belangrijk om mensen te kennen.'

Samenwerking is ook iets wat gitarist Remco Visker noemt als belangrijk speerpunt voor de nachtburgemeester. 'Ik ben een bemiddelaar. Verder wil ik veel doen aan talentontwikkeling voor jongeren en ouderen.'



Groot netwerk

DJ Zamba-jan Bakana is naar eigen zeggen vriendelijk en benaderbaar. 'Ik heb een heel groot netwerk in Den Haag, wat ik kan inzetten.' Ook ras-Hagenees Cary van Rheenen wil zijn netwerk gebruiken voor de stad.

Zoë van Eldik, die vorig jaar een demonstratie organiseerde tegen de betutteling in het Haagse uitgaansleven, is de enige vrouw die kandidaat is. Ze noemt zichzelf 'heel toegankelijk, jong en dynamisch', en is daarom naar eigen zeggen de beste kandidaat.



Twee jaar

De kandidaten moeten zichzelf eerst presenteren tijdens de verkiezingsavond in het Paard, waarna de Nachtraad zich terugtrekt voor de stemming. Rond 01.00 uur wordt bekend gemaakt wie zich de komende twee jaar nachtburgemeester van Den Haag mag noemen.

