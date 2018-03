Deel dit artikel:











Sjoerd van Schuylenburch nieuwe nachtburgemeester van Den Haag De burgemeester en de nieuwe nachtburgemeester | Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Sjoerd van Schuylenburch is de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. Hij volgt René Bom op, die om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Sjoerd van Schuylenburch werd in de nacht van zaterdag op zondag in het Paard in Den Haag gehuldigd door burgemeester Pauline Krikke.

Hij zei eerder in Muijs in de Morgen op Radio West zich in te willen zetten voor nieuw talent: 'De kleine jongetjes die nu achterin de club staan, zijn over tien jaar mainstream. Het is belangrijk om dat te waarborgen'.Van Schuylenburch, is in het nachtleven bekend als DJ Sunny Sjoerd. Hij wil de komende twee jaar de functie serieuzer maken. Sunny Sjoerd nam het in de verkiezingen op tegen ras-Hagenees Cary van Rheenen, onder meer bekend van het duo Gebroeders De Gier, zanger Pat Smith, gitarist Remco Visker, stagemanager van het Paard Willem Verheij, Zamba-Jan Bakana (bekend als DJ, Odd Mind) en Zoë van Eldik.