Museumnacht voor kids was een 'Beestenboel'

Do in Mauritshuis | Foto: Jorn Baars

DEN HAAG - In Den Haag en Voorburg is zaterdag de Museumnacht Kids gehouden. Ruim twintig musea en culturele instellingen openden hun deuren tussen 17.00 en 22.00 uur voor kinderen. De 4.400 kaartjes waren donderdag al uitverkocht.

Het thema van de avond was 'Beestenboel'. In het Haags Historisch Museum werden kinderen omgetoverd tot dieren met staarten en oren. Zangeres Do zong de mooiste kinderliedjes voor de allerkleinste kindjes in het Mauritshuis. Stoere kinderen gingen op ontdekking in het Atlantikwall-museum.

De avond werd afgesloten met een afterparty in het Haags Historisch Museum. De Museumnacht Kids was volgens de organisatie een 'beestachtig' succes.