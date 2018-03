'Onverlaten verpesten wedstrijd Rijnsburgse Boys - Katwijk'

RIJNSBURG - Voorzitter Ad Hendriksen van voetbalclub Rijnsburgse Boys zegt dat er met Katwijk overlegd zal worden over de ongeregeldheden tussen supporters. De voetbalderby in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en Katwijk werd zaterdagmiddag door de scheidsrechter tijdelijk stilgelegd. Supportersgroepen van beide clubs gingen met elkaar op de vuist.

Zowel Hendriksen als voorzitter Mart Vergouwen van Katwijk konden er niet over uit dat een stelletje 'onverlaten' de boel hadden verpest, is te lezen in het wedstrijdverslag op de website van Rijnsburgse Boys.

Beide voorzitters kondigen op Voetbal in de Bollenstreek aan de vechtersbazen hard te zullen straffen. 'De vreselijke conclusie van zaterdag is dat het dus zo niet meer kan, dat we voortaan met gescheiden supporters en uitvakken zullen moeten gaan werken', stelt Hendriksen verder op Voetbal in de Bollenstreek.



Gewonde

Tijdens de vechtpartij raakte een supporter van Katwijk gewond door een pijp van een andere Katwijk supporter. Er zijn door de politie nog geen aanhoudingen verricht, maar Hendriksen sluit niet uit dat dat alsnog gaat gebeuren. Namen en rugnummers zijn bekend.

