Team AkzoNobel en Brunel begonnen aan zwaarste etappe Volvo Ocean Race

DEN HAAG - De zeven zeilboten die meedoen aan de Volvo Ocean Race zijn zondag begonnen aan de zevende én tevens zwaarste etappe van de zeilrace om de wereld. De route voert van Auckland in Nieuw-Zeeland via de ijskoude en winderige zuidelijke oceanen naar het Braziliaanse Itajaí. De afstand bedraagt 14.000 kilometer.

De Nederlandse boten Team Brunel en AkzoNobel voeren respectievelijk als derde en vijfde de haven van Auckland uit. AkzoNobel won de zesde etappe. De boot van schipper Simeon Tienpont hoopt opnieuw op een goede uitslag, want de langste etappe levert dubbele punten op. Plus een bonuspunt voor de boot die als eerste Kaap Hoorn passeert.

Ook schipper Bouwe Bekking van Brunel hoopt op goed resultaat. 'Dit is één van die etappes waarin het resultaat een team kan maken of breken. Een goed resultaat zal ons zeker een boost geven.' Eind juni, over iets minder dan honderd dagen, finishen de boten in de Scheveningse haven.