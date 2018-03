Karen Gerbrands van de PVV maandag te gast bij Muijs in de Morgen

DEN HAAG - Tot aan de verkiezingen hebben we elke dag een lijsttrekker te gast in ons radioprogramma Muijs in de Morgen. Tijdens de uitzending komt die regelmatig aan het woord. Maandag praten we met Karen Gerbrands van de PVV.

Karen Gerbrands is lijsttrekker van de PVV in Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gerbrands kwam in 2010 in de Haagse gemeenteraad. Daar zat ze slechts een paar maanden want in datzelfde jaar vertrok ze tot 2012 naar de Tweede Kamer. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 keerde ze terug naar de Haagse gemeenteraad en in 2015 werd ze fractievoorzitter. Sinds maart vorig jaar is ze weer Kamerlid en combineert het Kamerlidmaatschap met het raadswerk.

Gerbrands wil dat Den Haag Haagser wordt. 'Een Den Haag waar de islam uit het straatbeeld verdwijnt,' zegt ze. 'Den Haag is van ons en niet van kansarme gelukszoekers met een bijstandsuitkering. Niet van terroristen die uit Syrië zijn teruggekeerd. Niet van haatpredikers die een gevaar zijn voor Nederlandse samenleving.'



Hoogbouw

Ook verzet de PVV zich tegen hoogbouw. De stad moet niet volgeplempt worden met hoogbouw. Bovendien moeten we woningen bouwen voor de eigen inwoners.' Verder wil de partij niet dat de auto de stad 'uitgejaagd' wordt.

