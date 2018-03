Deel dit artikel:











Korfbal League: TOP gunt Avanti geen punt, Fortuna verliest generale TOP-speelster Celeste Split in actie tegen Avanti. (Foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - In de laatste speelronde van het reguliere seizoen hebben de korfballers van TOP/SolarCompleet hun sportieve plicht vervuld. Ze versloegen in Sassenheim zonder al te veel moeite Avanti/Flexcom: 30-21. Daardoor is de ploeg uit Pijnacker ook na achttien duels blijven staan op nul punten in de Korfbal League.

Voor één speelster van TOP kreeg de wedstrijd een speciaal tintje: Celeste Split maakte haar honderdste treffer van het seizoen. Ze is daar als enige vrouw in geslaagd. In de play-offs om het landskampioenschap stuiten de als tweede geëindigde Sassenheimers op de nummer drie, Blauw-Wit uit Amsterdam. Fortuna/Delta verloor de generale repetitie van Korfbal League-lijstaanvoerder PKC/SWKGroep. In eigen hal gingen de Delftenaren met 18-27 onderuit. Als halvefinalist in de play-offs treft Fortuna (vierde) opnieuw de formatie uit Papendrecht. LEES OOK: Fortuna plaatst zich voor kruisfinales Korfbal League