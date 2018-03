Deel dit artikel:











Hockey: HDM doet goede zaken in degradatiestrijd HDM scoort uit een strafcorner tegen Pinoké. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De hockeyers van HDM hebben een belangrijke strohalm gegrepen in de strijd tegen degradatie. Ze boekten zondag een uitzege op concurrent Pinoké: 3-4. De bezoekers uit Den Haag bogen in Amstelveen een 2-0 achterstand om in een 2-3 voorsprong. Na de gelijkmaker van Pinoké tekende Niels Blaak voor de winnende treffer, door voor de tweede keer een strafcorner binnen te schieten.

De andere doelpunten werden gemaakt door Blaak (eveneens uit een strafcorner), Martijn Dolman en Pepijn Scheen (strafcorner). HDM is nog steeds hekkensluiter, maar het heeft nog maar twee punten minder dan Tilburg. De nummer voorlaatst kwam door een afgelasting niet in actie. Tilburg had thuis moeten aantreden tegen de Wassenaarse nummer zes HGC. Ook de uitwedstrijd van de HDM-dames bij Den Bosch werd afgelast. LEES OOK: Supermodern complex moet Den Haag weer dé hockeystad van Nederland maken