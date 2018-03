Deel dit artikel:











HBS verschaft zich wat meer lucht, bittere pil voor Quick en Westlandia Steve van Kesteren van HBS in duel met een speler van De Meern (foto: Orange Pictures)

REGIO - HBS heeft zich in de kelder van de derde divisie zondag wat meer lucht verschaft. De in zwaar weer verkerende ploeg van Marcel Koning was in de degradatiekraker tegen De Meern met minimale cijfers te sterk (1-0). Quick en Westlandia hadden een mindere dag. De twee regioploegen verspeelden beiden punten.

De overwinning van HBS op De Meern was nipt. Pas in de 85ste minuut brak Santy Hulst de ban. Op aangeven van Bram Ros schoot Ruben Schaken in eerste instantie binnen. De keeper van De Meern kon het schot van de oud-ADO-speler pareren, maar in de rebound werd de goalie alsnog verschalkt. De nederlaag van Quick tegen Dongen was een bittere pil. Nadat 'de Haantjes' vorige week voor de tweede keer dit seizoen de Haagse derby van HBS wonnen, verslikte de ploeg zich dit weekend in Dongen. De Hagenaars kwamen in de eerste helft op achterstand, maar Frank van der Heiden schoot voor rust nog de gelijkmaker binnen. Na de thee greep Dongen via een strafschop en een goal uit een lastige hoek uiteindelijk de volle buit: 3-1.

Zes minuten Westlandia verloor op eigen veld met 1-4 van ADO '20. De mannen van Edwin Grünholz gaven na een uur spelen een 1-0 voorsprong in zes minuten tijd volledig uit handen. Jedsel Markes bracht de Naaldwijkers na veertig minuten spelen nog aan de leiding.