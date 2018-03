Hein Otterspeer completeert Nederlands podium op 500 meter in Minsk

GOUDA - De tweede 500 meter bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk heeft opnieuw een compleet Nederlands podium opgeleverd. Jan Smeekens veroverde goud op de afsluitende race met een tijd van 34,83 seconden. Dai Dai Ntab belandde met 34,94 op de tweede plek en Hein Otterspeer uit Gouda zette de derde tijd neer (34,97).

Een dag eerder zegevierde Otterspeer, gevolgd door Smeekens en Ronald Mulder. De laatste moest zondag genoegen nemen met de achtste plek (35,10). Olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen stelde met de vierde tijd (35,01) de eindzege veilig in het wereldbekerklassement van de 500 meter.

Voor Smeekens was het zijn zeventiende wereldbekerzege op de 500 meter. Hij won in november 2014 in Japan voor de laatste keer een wereldbekerwedstrijd op de kortste afstand. Smeekens was zondag in Minsk aanzienlijk sneller dan een dag eerder toen hij met 35,07 net tekort kwam op de winnende tijd van Otterspeer (35,06).



Verbij

Kai Verbij uit Hoogmade reed zondag de zesde tijd (35,04). De nummer negen van Pyeongchang 2018 eindigde zaterdag als vijfde (35,15). In de eindstand van de wereldbeker eindigde Otterspeer achter Lorentzen op de tweede plek, gevolgd door Ronald Mulder en Smeekens.

Smeekens had in Wit-Rusland nog wat goed te maken voor zijn olympische 500 meter vorige maand in Zuid-Korea. De regerende wereldkampioen op deze afstand kwam toen niet verder dan de tiende tijd.

LEES OOK: Kjeld Nuis pakt goud bij wereldbekerfinale, zilver voor Kai Verbij