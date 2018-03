Quick Boys denkt na over stappen tegen topscorer Yordi Teijsse na ruzie met Dirk Kuijt

KATWIJK - Het bestuur van Quick Boys beraadt zich over disciplinaire maatregelen tegen Yordi Teijsse. De spits liep zaterdag boos van het veld na een woordenwisseling met assistent-coach Dirk Kuijt. Na het gewonnen thuisduel met Odin '59 (1-0) gaf Teijsse aan ongelukkig te zijn bij Quick Boys en zijn doorlopende contract deze zomer te willen laten ontbinden. 'Deze situatie kent alleen maar verliezers', zegt voorzitter Henk-Jan van Maanen tegen Omroep West.

'Ik heb het van een afstandje gevolgd, maar het is natuurlijk zeer triest wat er is gebeurd', reageert Van Maanen vanuit Costa Rica. 'Wij zijn ons als club aan het beraden hoe we hiermee omgaan. Ik denk vooral dat een het probleem is dat bij Yordi Teijsse zelf ligt. Het gaat niet om goed of fout, het gaat om gedrag. Dit is niet professioneel.'

Hij geeft de club de schuld, maar hij moet naar zichzelf kijken Henk-Jan van Maanen – voorzitter Quick Boys

De voorzitter vervolgt: 'Het was een emotionele reactie. Die hebben we in het verleden wel vaker gehad van hem. Yordi is echt een gevoelsmens en een heel erg emotioneel mens. Daar moet hij mee leren omgaan, maar dat lukt hem niet op dit moment. Ik denk dat hij zichzelf heel veel tekort doet. Hij geeft de club de schuld, maar hij moet naar zichzelf kijken.'



'Aparte status'

Dit seizoen keerde Teijsse terug bij Quick Boys, nadat hij een jaar doorbracht in het buitenland bij respectievelijk het Schotse Dundee FC en het Duitse Wuppertaler SV. 'Hij heeft een aparte status bij ons', vertelt Van Maanen. 'Toen hij in Dundee zat, heeft hij tientallen keren verzocht om terug te komen. Dat werd bij Wuppertal pas concreet. We kennen hem als mens, daarom zijn er bepaalde afspraken gemaakt.'

Daarmee doelt Van Maanen op de afkoopsom in het contract van Teijsse, die volgens de spits meer dan 40.000 euro bedraagt. 'Daar is zijn zaakwaarnemer intensief bij betrokken geweest. Die heeft het contract wel tien keer doorgelezen.' Over het argument voor een hoge afkoopsom, zegt hij: 'Yordi is destijds op het laatste moment naar Dundee vertrokken. Daar hebben we veel schade door gehad, omdat we niet meer in de gelegenheid waren om een goede spits aan te trekken.'



Veel reacties

Teijsse was zondag toeschouwer bij de wedstrijd AFC - TEC in de tweede divisie. 'Hier kom ik wel vaker', aldus de Amsterdammer, die naar eigen zeggen de afgelopen 24 uur niet door clubs is benaderd. 'Of ik veel reacties heb gehad? Best wel eigenlijk. Sommige positief, andere negatief. Maar mensen die mij kennen, weten dat er wel iets aan de hand moet zijn.'

Tot nu toe heeft hij nog niks gehoord van de club, maar Teijsse verwacht maandag op gesprek te moeten komen. 'Dat ga ik op dezelfde manier in als altijd: open en eerlijk. Als het aan mij ligt, maak ik het seizoen gewoon af. Ik wil minimaal 25 goals maken en kampioen worden of promoveren met Quick Boys.'

LEES OOK: Uitstekende reeks Scheveningen komt ten einde, Quick Boys wint nipt