Koos Roeg (ADO) architect achter steunbetuiging Lennart Thy: 'Voetbal is bijzaak'

DEN HAAG - Het was dit weekend in alle Nederlandse voetbalstadions niet te missen: de spandoeken en sfeeracties voor Lennart Thy. De speler van VVV Venlo liet een voetbalwedstrijd schieten, omdat hij stamcellen afstaat aan iemand die lijdt aan acute leukemie. Op veel manieren werd er respect getoond voor zijn actie.

Het idee om Thy een hart onder de riem te steken kwam van Koos Roeg, supporterscoördinator van ADO Den Haag. Hij vond dat de actie van Thy op een of andere manier respect verdiende. 'Toen ik het hoorde dacht ik: 'hier moeten we iets mee doen'. Het is natuurlijk geweldig dat die jongen dat doet. Ik dacht vrijwel meteen aan het maken van een spandoek', vertelt hij op de website van de KNVB.

Veel clubs omarmden het idee van Roeg, ook zijn eigen ADO Den Haag. De supporters van de Haagse club maakten een spandoek voor Thy en gaven deze een prominente plek tijdens Excelsior - ADO Den Haag (1-2). 'Zij deelden mijn enthousiasme, waaruit uiteindelijk een spandoek is gekozen met het shirt van Thy en het woord respect.'

'Voetbal is maar een bijzaak'

Roeg had ook nog even contact met Hagenaar Maurice Steijn, trainer van VVV Venlo. 'Hij vond het geweldig. Maurice is blij met de steun en hoefde niet te twijfelen toen Thy het hem vroeg. Zoiets gaat voor alles, dan is voetbal maar bijzaak.'

