IJshockey: HIJS Hokij verliest voorsprong in finale Beneliga Jurryt Smid in actie namens HIJS Hokij tegen Unis Flyers. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de Beneliga-finale zijn de Haagse ijshockeyers van HIJS Hokij hun voorsprong kwijt. Ze verloren zondag in Heerenveen van Unis Flyers: 3-1. HIJS had vrijdag het eerste duel in Den Haag in een 4-2 overwinning omgezet.

Het staat nu 1-1 in de best-of-5-serie. De derde wedstrijd wordt dinsdag in De Uithof afgewerkt. Komend weekend treffen beide teams elkaar zaterdag in Thialf. Bij een gelijke totaalstand valt zondag de definitieve beslissing in Den Haag. LEES OOK: IJshockeyers van HIJS openen finale Beneliga met overwinning