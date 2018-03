Deel dit artikel:











Minderjarigen lopen tegen de lamp als ze alcohol willen scoren in kroeg Identiteitskaart | Foto: ANP

NOORDWIJK - Vier minderjarigen zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrapt toen ze bij het uitgaan alcohol wilden bestellen. Dat gebeurde in een kroeg in Noordwijk.

Ze liepen volgens een tweet van de Politie Noordwijk tegen de lamp omdat ze met een identiteitsbewijs van een meerderjarige vriend(in) aan de bar stonden. Het viertal is aangemeld bij Bureau Halt.