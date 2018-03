Een of meerdere bandenprikkers slaan toe in Lisse

LISSE - Tien auto-eigenaren in Lisse keken zondag vreemd op toen ze hun auto op de Westerdreef aantroffen. Minstens twee van de vier banden waren volgens de Politie Bollenstreek-Noord lek gestoken. Bij één auto waren ook de kieren dichtgespoten met purschuim.

Het incident heeft plaatsgevonden in de nacht van zaterdag op zondag. De auto's stonden verspreid over verschillende parkeerterreinen op de Westerdreef. De schade voor de auto-eigenaren is groot.



De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van het incident.