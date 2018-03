Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen wint indoortoernooi Aalsmeer

Madelein Meppelink mag zich 'Queen of the Beach' noemen (foto: Pim Waslander)

DEN HAAG - De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben het indoortoernooi uit de World Tour in Aalsmeer gewonnen. De winnaars van het brons op de Olympische Spelen van Rio 2016 klopten Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter in de finale met 2-0 (21-15 21-19).

Dirk Boehlé en Steven van de Velde, die in de halve finales hadden verloren van Brouwer en Meeuwsen, zorgden voor een volledig Nederlands podium door in de wedstrijd om het brons de Nieuw-Zeelandse broers Ben en Sam O'Dea te verslaan (21-17 21-19).

Brouwer en Meeuwsen hadden vorige week ook al het World Tour-toernooi in Doha op hun naam geschreven. Begin dit jaar pakten ze brons in Den Haag, waar ook indoor werd gespeeld.



'Queen of the Beach'

Madelein Meppelink werd in Aalsmeer gehuldigd als 'Queen of the Beach'. De beachvolleybalster behaalde de meeste punten in het mini-toernooi met Jolien Sinnema, Laura Bloem en Joy Stubbe.