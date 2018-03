Deel dit artikel:











VVD zet zwaar geschut in tijdens plakoorlog VVD zet Rutte in tijdens plakoorlog | Foto: VVD Den Haag

DEN HAAG - Alles is geoorloofd in liefde en oorlog hebben ze waarschijnlijk gedacht bij de VVD. Want ook minister-president Mark Rutte heeft zondag zijn handen vuil gemaakt in de zogenoemde plakoorlog.

Precies een maand geleden signaleerden we het begin van de plakoorlog: verkiezingsposters van andere politieke partijen waar je je eigen verkiezingsposter dan overheen plakt. Daarbij leek Groep de Mos het initiatief te hebben genomen door de posters van de VVD te overplakken. VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf kon er de lol wel van inzien. Hij voorspelde toen al dat ze er waarschijnlijk wel weer overheen zouden gaan. Maar wat blijkt nu: de liberalen hebben Mark Rutte ingezet. Over de posters van andere politieke partijen heeft de premier de tekst geplakt: 'Den Haag wordt niet vanzelf veiliger'. Of hij daarmee het goede voorbeeld geeft, kun je je natuurlijk afvragen.