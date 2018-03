Deel dit artikel:











Gewonde bij ruzie in Alphen, twee verdachten aangehouden Gewonde bij ruzie in Alphen | Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een ruzie in de Van Mandersloostraat in Alphen aan den Rijn is zondagavond een man gewond geraakt. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Volgens de politie zijn twee verdachten aangehouden, onder wie het slachtoffer.

De ruzie ontstond rond 20.00 uur in een huis in het Alphense centrum. De hulpdiensten waren snel aanwezig om de gewonde man naar het ziekenhuis te brengen. Een arts van de gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet in actie te komen. De politie onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd.