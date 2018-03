Deel dit artikel:











Man (45) uit Nieuwkoop opgepakt voor verkrachting Nieuwkoper verdacht van verkrachting

NOORDEINDE - De politie heeft een man uit Nieuwkoop opgepakt in verband met de verkrachting van een vrouw. Het slachtoffer werd donderdag in Breukelen (provincie Utrecht) overweldigd. De 45-jarige verdachte is dit weekend aangehouden, meldt de politie.

Het slachtoffer werd op donderdag 15 maart rond 09.15 uur op de Kanaaldijk West in Breukelen door een man aangesproken. In verband met het onderzoek en de privacy van het slachtoffer kan niet alle informatie uit het onderzoek gedeeld worden, laat de politie weten. Ook maandag kon de politie niets meer vertellen. Diezelfde donderdag stelde de recherche 's middags een groot onderzoek in op de Bosdijk bij Nieuwer ter Aa in Utrecht. Dit is hemels breed ongeveer vijf kilometer van de plek waar de vrouw door een man is aangesproken. De politie heeft daar een aantal spullen aangetroffen en in beslag genomen. Dit houdt verband met het onderzoek in de verkrachtingszaak, aldus de politie.

In beperking De Nieuwkoper zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die laat aan Omroep West weten 'in deze fase van beperking nog geen commentaar te kunnen geven.'