West Wekker: Haags lijsttrekkersdebat en actie ADO-supporter massaal gedeeld

Gisteren geen tijd gehad voor het nieuws? Wij praten je bij in deze West Wekker, zodat je helemaal op de hoogte bent. Zo was gisteravond het Haagse lijsttrekkersdebat in het Paard. Vanavond is het debat te zien en te horen bij TV en Radio West. En de steunbetuiging van een ADO-supporter aan VVV-voetballer Lennart Thy blijkt een groot succes.

1. Politiebureau verandert in bouwmarkt na aanhouding gereedschapsdieven

Het lijkt wel een bouwmarkt, het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat in stadsdeel Loosduinen in Den Haag. Meer dan 300 stuks gereedschap en gereedsschapskoffers staan daar opgestapeld tegen de muren. De spullen zijn gevonden bij een aantal invallen in Den Haag, nadat twee verdachten op heterdaad waren aangehouden toen ze inbraken in een auto.

2. Woningvoorraad Den Haag belangrijkste twistpunt in lijsttrekkersdebat Omroep West

Het was spannend gisteravond in het Paard van Troje in Den Haag. Daar troffen de Haagse lijsttrekkers elkaar in het grote lijsttrekkersdebat van Omroep West. Ook de kleinere partijen mochten meedoen aan het debat. Het verkiezingsdebat is vanavond vanaf zes uur te zien en te horen op TV en Radio West.





3. Campagnevoerders delen de lente uit in snijdende kou

Voor de campagneteams zijn de laatste loodjes aangebroken op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstaande woensdag mogen we naar de stembus. Tulpen, paaseitjes en suikerspinnen moesten de zwevende kiezers afgelopen weekend over de streep trekken.

4. Verdachte uit Nieuwkoop aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf

Een 45-jarige man uit Nieuwkoop wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf. Hij is dit weekend aangehouden voor incident dat zich donderdagochtend afspeelde in Breukelen. Daarbij was een vrouw het slachtoffer. De politie is op zoek naar getuigen.

5. Paralympiërs worden 23 maart gehuldigd in Den Haag

Het zit erop voor de succesvolle Paralympische ploeg. Met drie keer goud, drie keer zilver en een bronzen medaille presteerden ze boven verwachting. Komende vrijdag worden ze daarom gehuldigd in de Grote Kerk in Den Haag. En daarna maken ze hun opwachting op Paleis Noordeinde, waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en prinses Margriet.

Weer: Het wordt een stralend zonnige dag. Daardoor is het iets minder koud met 4 graden. Maar er staat nog wel een ijskoude noordoostenwind.

